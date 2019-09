Pictura atârnată de femeie deasupra unei plite este o operă de artă a pictorului italian dispărută în urmă cu mult timp, au declarat experţii. relatează BBC News.

„Hristos umilit” este tema acestui tablou de mici dimensiuni, realizat în tempera pe bază de ou şi fundal din aur pe o planşă din lemn de plop, în care sunt înfăţişate, pe opt panouri scene din ciclul Patimilor.

