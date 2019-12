Potrivit spuselor Gabrielei Mateiuc, deţinătoarea brandului „Cozonac Domnesc” - produs tradiţional moldovenesc atestat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) -, o anumită parte a cozonacilor vânduţi prin cofetării (şi nu numai) conţin mai degrabă această combinaţie puternică din punct de vedere al mirosului (pesmet plus aromă de nucă), în detrimentul gustului oferit de utilizarea în umplutură a nucilor materie-primă. Iar explicaţia este simplă – optimizarea costurilor.



Domnia sa nu face însă rabat de la calitate şi spune că achiziţionează cea mai mare parte a materiei prime de la producători autohtoni.



„Noi nu avem teren agricol. Însă, în Botoşani sunt mori care macină grâu românesc. De acolo achiziţionăm făina. Nuca o cumpărăm de la producători particulari. Folosim doar nucă, nu pesmet, cum se adaugă, de obicei, în producţia din cofetării. Acolo se utilizează pesmet cu aromă de nucă. Vreau să vă spun că în această combinaţie, aroma de nucă este mai puternică decât în cazul utilizării nucilor în umplutura pentru cozonac, dar gustul este amar şi lasă de dorit”, a mărturisit botoşăneanca. „Cozonacul la cinci lei bucata - un cozonac de 200 de grame - arată precum cozonacul meu de două kilograme, dar doar ca volum şi este doar cu cacao. Nu are nici măcar pesmet cu aromă de nucă. Fiecare are dreptul să aleagă ceea ce vrea să mănânce, ceea ce vrea să cumpere. În cazul meu, raportul preţ calitate zic eu că este în regulă. Noi folosim la acest cozonac, care are 2,6 kilograme produs finit, 1,5 kilograme de nucă”.



Mateiuc a explicat că este necesară educarea consumatorului, astfel încât acesta să caute doar produse de calitate, să le afle originile (trasabilitatea) sau măcar să aleagă în cunoştinţă de cauză. Graba, multitudinea de oferte, dar şi, uneori, superficialitatea îl transformă pe cumpărătorul român în victimă sigură.



„Cred că trebuie întărite campaniile de informare a clienţilor. Din păcate, sunt mulţi care nu ştiu de unde, dar mai ales ce să cumpere. Sunt foarte uşor de păcălit, din păcate. Sunt grăbiţi, ocupaţi. Azi cumpără dintr-un loc, mâine din altul. În ceea ce mă priveşte, am întâlnit clienţi mai vechi care uitasaeră brandul cozonacului pe care îl vindem”, a adăugat Gabriela Mateiuc. „Cozonacul Domnesc este un produs tradiţional moldovenesc atestat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale obţinut după o reţetă de la bunicii mei, pe care am îmbunătaţit-o în timp. Am vizitat sute de gospodării din zona Botoşaniului, de unde am tot adunat reţete tradiţionale păstrate cu sfinţenie de gospodinele din satele judeţului, reţete ce vin din istoria curţilor domneşti. Punctul de plecare a fost satul meu natal, Tocileni, aparţinând Comunei Stăuceni din judetul Botoşani. În acest sat, după cum ştiţi, s-a născut şi a copilarit cel de al cincilea patriarh al României - Teoctist Arapaşu”.



Botoşăneanca a intrat în afaceri comercializând făină de grâu, iar apoi s-a reorientat spre producţia de dulciuri.



„Am venit la un târg naţional de pâine, din Bucureşti, şi am constat că bucureştenii sunt dornici să se întoarcă la tradiţii, să cumpere produse făcute din ingrediente naturale. De aici a pornit drumul cu acest produs. Am început cu Cozonacul Domnesc. Clienţii ne cunosc, ne caută. Venim în fiecare week-end, parcurgem aproape 500 de kilometri de la Botoşani la Bucureşti, astfel încât locuitorii capitalei să se bucure de produsele tradiţionale moldoveneşti”, a conchis producătoarea de cozonac.



Potrivit unui studiu pilot realizat în perioada mai-iunie 2015 pe un eşantion format din 548 de subiecţi, majoritatea consumatorilor de produse tradiţionale sunt de gen feminin, cu vârstă cuprinsă între 22 şi 55 de ani, sunt căsătoriţi, au un copil şi sunt absolvenţi de liceu sau facultate.



Potrivit tezei de doctorat „Comportamentul şi profilul consumatorului de produse agroalimentare tradiţionale româneşti”, aparţinând Teodorei-Mihaela Sav (Tarcza), acest tip de consumatori sunt angajaţi sau liber profesionişti, sunt din mediul urban, iar la vremea realizării studiului aveau un venit mediu lunar net de 800-1.600 lei şi peste acesta.



În lucrarea sa, Sav mai spune că, sub aspect „psihografic”, consumatorul român de produse tradiţionale este preocupat de starea de sănătate a familiei, a mediului înconjurător şi păstrării echilibrului muncă-familie.



De asemenea, acest tip de consumator apreciază produsele tradiţionale în special pentru compoziţia lor: materie primă sănătoasă, ingrediente naturale, fără conservanţi, dar şi pentru gustul specific.