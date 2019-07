Tammy Goodfellow, în vârstă de 41 de ani, l-a agresat pe Charlie Rudkin, un bărbat cu probleme psihice din Longhill, Hull, fără ca acesta să aibă vreo vină, scrie metro.co.uk.



Agresoarea i-a implicat în atac şi pe soţul ei, Michael, de 39 de ani, respectiv fiul ei, Joe George, de 17 ani.



Charlie, un individ cu probleme psihice, a fost strâns de gât şi lovit cu sete de către bunica în stare de ebrietate.



Goodfellow, cunoscută pentru caracterul violent, l-a lovit în faţă pe Charlie şi acesta a leşinat, după ce a fost sugrumat.



Fiul femeii l-a lovit cu pumnul pe Charlie şi l-a dat cu capul de o bordură. Martorii l-a incident au intervenit şi i-au îndepărtat pe agresori. Când a venit la faţa locului, iubita gravidă a lui Rudkin a crezut că acesta a murit, în urma loviturilor dure primite.



Goodfellow a fost încarcerată timp de un an, în urma agresiunii din iunie 2018 şi Charlie a vorbit recent despre efectele bătăii asupra sa.



„Sper ca filmarea să nu mai alimenteze zvonurile - nu merit ce mi s-a întâmplat, nimeni nu merită aşa ceva. Nu cred că a fost pedepsită suficient - judecătorului i s-a făcut milă de soţul ei şi i-a dat cu suspendare doar pentru că are copii în grijă.



Unde este dreptatea? Ar fi putut să mă ucidă, încă nu mi-am revenit după atac. Mă doare capul şi am multe griji - sunt paranoic şi nu mai pot ieşi noaptea din casă.



Sper ca imaginile să-i facă pe oameni să realizeze cât de grav a fost atacul şi municipalitatea să vadă ce am păţit, să deschidă ochii”, a mărturisit victima femeii agresive.



George a primit un ordin de reabilitare, în timp ce Goodfellow a fost condamnat la şase luni de închisoare cu suspendare şi 120 de ore de muncă în folosul comunităţii.

foto: capturi youtube.com