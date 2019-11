Tânăra cântăreaţă americană Billie Eilish a insistat tot mai mult asupra ameninţării unei crize de natură ecologică.

A abordat această temă în videoclipul piesei “all the good girls go to hell” şi şi-a îndemnat fanii să trăiască în moduri care să arate respect pentru natură. Acum, artista oferă bilete gratis celor care se angajează să lupte împotriva schimbărilor climatice.

Eilish s-a alăturat organizaţiei Global Citizen şi a adresat un mesaj fanilor care îşi doresc să o urmărească în turneul ”Where Do We Go?”. Într-un videoclip publicat pe Twitter, Eilish spune: “Nu vreau să cumpăraţi bilete de la bişniţari, dar ştiu că vă doriţi mult să veniţi la spectacol aşa că m-am asociat cu o organizaţie numită Global Citizen ca să vă ajutăm şi să găsim un mod în care puteţi câştiga bilete”.

Fanii pot merge la pagina lui Eilish dedicată Global Citizen pentru a “învăţa mai multe despre problemele de mediu”, şi pot să câştige bilete la spectacolele la care locurile au fost epuizate.

Eilish a anunţat deja că turneul va fi unul ecologist. Pe lângă interzicerea paielor din plastic pentru băuturi şi acordearea permisiunii ca fanii să vină cu propriile sticle de apă, turneul include un ”Sat eco Billie Eilish”, unde fanii pot afla mai multe despre schimbările climatice.

