După numeroase roluri mici în diverse filme, aceasta a recunoscut că, de fapt, în sinea ei, este o „exhibiţionistă”, scrie dailystar.co.uk.



Americanca a jucat rolul lui Rachel McGuire în sitcom-ul „Boy Meets World”, între 1998 şi 2000, dar a mai apărut în diverse filme, precum „White Chicks”, „The Bold and the Beautiful” şi „Home Improvement”.



În ultimii ani, Maitland a pozat vulgar pe Instagram, riscând închiderea contului, până când a semnat un contract cu agenţia de talente Society 15, la începutul acestui an.



Maitland va juca în primul ei film porno, intitulat „Drive” şi a spus că scenariul este foarte, foarte bine scris.



În privinţa conţinutului filmelor ei XXX, actriţa a spus că nu îi mai pasă.

foto: capturi