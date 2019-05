Ila Haskin a fost diagnosticată cu cancer în fază terminală. Pentru că sărbătorile de iarnă sunt preferatele ei, localnicii au recreat pe străzi, la doar o săptămână de când au celebrat Halloween-ul, atmosfera de basm specifică acelei perioade, scrie ABC 11.

Toată comunitatea s-a mobilizat pentru a o vedea pe micuţă zâmbind.

Ila duce o luptă dură cu cancerul, dar pentru a-i face zilele rămase mai frumoase, întreaga comunitate s-a implicat. Localnicii au scos globurile, luminiţele şi brazii şi au decorat întregul orăşel. Acum, atmosfera este pe placul fetiţei, iar pe străzi răsună colinde.

Carolers perform for 5-year-old Ila Haskin in a Fort Bragg neighborhood. Ila is terminally ill with a rare brain tumor, so her family and the community are celebrating Christmas tonight @SpecNewsRDU pic.twitter.com/zPFv8bpxWl

„Ila iubeşte Crăciunul. Îi place să primească cadouri, îi plac decoraţiile frumoase şi brazii. Faptul că oamenii s-au unit a făcut ca totul să fie mai uşor pentru noi”, spune mama copilei.

În urmă cu doi ani, aceasta a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer la creier. Starea ei de sănătate s-a agravat, iar părinţii se tem că sunt ultimele ei săptămâni de viaţă. Vecinii sunt alături de familie şi, în urmă cu o săptămână, au sărbătorit şi Halloweenul, care are loc de obicei la sfârşitul lunii octombrie.

“Family friends in the Linden Oaks neighborhood of Harnett County granted a special request for the mother of 5-year-old Ila Haskin: Nadine Haskin wanted her family to spend one more Christmas with her youngest child.”#ChristmasWish #ChildhoodCancer https://t.co/Gr0cCMAbJJ