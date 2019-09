Elena Smith spune că a fot concediată la numai o săptămână după ce primise o ofertă de lucru la un hotel de lux din Maroc, potrivit Daily Mail.

„Managerul mi-a spus că şefii hotelului s-au plâns că sunt prea grasă şi că au de gând să mă concedieze din această cauză. Am fost şocată. De când am ajuns în Marrakesh am slăbit în urma antrenamentului, deci m-a luat prin surprindere când mi s-a spus asta. Le-am explicat că merg în fiecare zi la sală şi că mănânc sănătos. Nu pot face mai mult de atât. Dar ei mi-au zis să găsesc o soluţie. Apoi mi s-a dat ultimul salariu. Mi s-a spus că şefii nu mă mai vor, deoarece sunt prea grasă”, a declarat Elena Smith.

Pentru a primi postul de dansatoare la hotel, Elena le-a trimis angajatorilor fotografii şi filmuleţe şi a dat un interviu video. Tânăra de 23 de ani a început să lucreze la hotel în luna iunie şi avea contract până în ianuarie 2020, însă a fost concediată după o lună.