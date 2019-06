Femeia din Australia susţine că soţul ei este perfect de acord cu swinging-ul, informează dailystar.co.uk. Tânăra Louise a experimentat fanteziile şi s-a culcat cu mai mulţi indivizi în acelaşi timp.



Louise, care are în jur de 30 de ani, a fost satisfăcută de 30 de bărbaţi într-o singură noapte. Femeia din Sydney a adăugat că soţul ei nu a fost „debusolat” de seara de pasiune.



Aceasta va mai lua parte la sex în grup, în viitorul apropiat, fiind o pasiune de-a ei. Nimfomana a vorbit despre experienţa ei într-un episod din podcast-ul Sex Files.



Aceasta a recunoscut că este o catolică strictă şi în trecut acest lucru a împiedicat-o să-şi exploreze sexualitatea. După ce s-a măritat cu soţul ei de tânără, femeia din Australia a început să fie interesată de alţi bărbaţi.



„Soţul meu era singura persoană cu care făcusem sex, dar asta nu înseamnă că ziceam „nu” fanteziilor cu alţi indivizi. Ca mamă a unei familii tinere şi un soţ plecat luni de zile, am dorit o aventură.



Sex shop-ul local mi-a oferit lecţii de sex şi una din ele viza familiarizarea cu un club de swingeri. I-am dat mesaj soţului meu că merg la o orgie şi m-am dus”, a povestit femeia.



După ani de zile în care interesul lui Louise pentru swinging a escaladat, aceasta şi-a dorit să facă sex în grup.



I-a zis soţului ei, care s-a dovedit a fi foarte de acord. Femeia perversă a început să se culce mai întâi cu 10 bărbaţi pe noapte şi s-a simţit „incredibil”.



„Da, sexul era minunat, dar faptul că băieţii veniseră strict pentru mine, doar pentru mine, m-a încurajat enorm”. Soţul lui Louise a povestit că experienţa acesteia a fost „foarte bună” şi s-a bucurat când nevasta i-a povestit totul în detalii vulgare.



Acesta i-a propus să facă sex cu un număr şi mai mare de bărbaţi. Femeia a adunat 18 indivizi, iar soţul a împărţit prezervative.



Mai mult, soţul a fost cu ochii pe soţia lui şi „s-a bucurat” de expresiile ei faciale, în timpul sexului. „Soţul meu adoră expresiile feţei mele în timpul penetrării, el este ca un copil în magazinul de dulciuri!”.



Tânăra a spus că acesta este cel mai bun lucru pentru căsătoria ei. „Totul ţine de planificare, de comunicarea clară, de ceea ce este ok să faci şi ce nu. Când toată lumea este pe aceeaşi lungime de undă...atunci este minunat”, a conchis femeia pasionată de sex în grup.