Natalie Bricker, de 35 de ani, din Delaware, SUA, a fost diagnosticată cu PGAG (Persistent Genital Arousal Disorder) în 2018, o boală care cauzează dureri agonizante şi spasme în pereţii vaginali şi rectali, de fiecare dată când se excită, scrie mirror.co.uk.



Agonia este atât de mare încât femeia simte că a lovit-o un camion.



După o partidă de sex, Natalie este nevoită să stea patru zile ţintuită la pat, cu o pungă de gheaţă între picioare, pentru a scăpa de durere.



Soţul femeii, Robert, face sex cu soţia lui o singură dată pe an, deoarece durerea este groaznică. Bineînţeles că Natalie se teme că mariajul va avea de suferit...



Înaintea partidei anuale de sex, Bricker se pregăteşte cu câteva „pahare de tărie”, pentru a trece peste experienţă.



Fosta asistentă socială crede că boala a fost declanşată de un accident rutier pe care l-a avut în urmă cu 17 ani.



Din păcate, problema se oglindeşte şi asupra dorinţei lui Robert de a avea o familie şi copii. Deocamdată, bărbatul este optimist şi speră într-un remediu pentru nevasta lui: „M-am însurat cu Natalie ştiind de boala respectivă şi sunt un optimist incurabil. O iubesc foarte mult şi nu vreau să renunţ la şansa de a fi cu ea pentru totdeauna, deoarece e o problemă ce poate avea rezolvare, pe care o putem administra cum se cuvine, la un moment dat.



Am speranţa că suntem la un medic distanţă de remediu”, a conchis Robert, soţul femeii care „îndură” o singură partidă de sex în fiecare an.