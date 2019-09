Actorul Tom Hiddleston, celebru pentru rolul din serialul „The Night Manager”, a jucat formidabil în piesa lui Harold Pinter, la New York, atât de bine încât o fană s-a „pierdut” cu firea şi s-a masturbat la scenele lascive, scrie thesun.co.uk.



Un mesaj distribuit pe forumul All That Chat a dezvăluit că o tânără bine îmbrăcată, care avea în jur de 30 de ani, s-a masturbat la scenele de sex ale actorului, alături de partenera lui de scenă, consumate în secret, într-un apartament.



Un martor a povestit că o colegă de scaun s-a atins în timp ce urmărea scenele cu actorul. „A mişcat mâna rapid, tot mai rapid şi a scos un sunet de plăcere. Şi-a reluat apoi poziţia normală pe scaun, şi-a lăsat capul pe spate şi a închis ochii”.



Femeia nu s-a oprit însă aici şi s-a masturbat din nou în timpul piesei, fără să ţină cont de ceilalţi spectatori.