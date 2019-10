Femeia a observat un barbat care a lăsat o sticlă în nisipul din spatele ei. Văzând că nu o ia după el cănd pleacă, aceasta s-a dus să arunce sticla: „Am văzut-o şi m-am gândit: nu-mi vine să cred că şi-a lăsat gunoiul pe plajă”.

A rămas şocată în momentul în care am descoperit o cameră ascunsă sub eticheta sticlei: „Când a realizat că am descoperit camera, bărbatul a fugit”, a declarant Michelle.

În momentul în care s-a uitat la filmări, femeia a descoperit că şi alti oameni de pe plajă au fost filmaţi, printre care şi copii.

„Ador Australia, dar sunt şocată de aceste tipuri de oameni şi de modul în care se comportă”, a spus ea.

O astfel de cameră, care include şi un card de memorie, poate fi comandată de pe internet la preţul de 40 de doalri.

„Groaznic. Sunt mereu pe plaja aia. Vă rog să duceţi filmarea la poliţie imediat”, a comentat o persoană.