Acum, însă, o femeie şi-a făcut misiunea de a lupta împotriva bărbaţilor care îşi înşeală partenerele pe Tinder, transmitându-le mesaje compromiţătoare prietenelor şi soţiilor lor.

Erin Colleen, o mamă de 34 de ani, din Washington DC, a fost înşelată în mai multe relaţii diferite şi este decisă să oprească alte femei să treacă printr-o asemenea experienţă.

După ce şi-a descărcat aplicaţia Tinder în încercare de a cunoaşte oameni noi şi eventual a-şi găsi un partener, femeia a rămas şocată de numărul mari de bărbaţi care voiau „relaţii discrete”.

Folosindu-şi abilităţile de investigare, Erin le găseşte partenerii pe reţelele de socializare şi îi informează despre ce au făcut iubiţii/ soţii lor.

De fapt, Erin este atât de dornică de a-i desconspira pe cei care înşeală, încât îi contactează în special pe cei pe care îi suspectează că ar putea fi într-o relaţie - şi femeia susţine că le găseşte profilurile pe reţelele de socializare în mai puţin de o oră cunoscându-le chiar şi doar prenumele.

Până acum, mama americană a expus 5 bărbaţi care îşi înşelau partenerele - şi, deşi susţine că fiecare dintre femei a fost devastată de ştiri la început, Erin spune că acestea i-au fost recunoscătoare pentru dezvăluirea adevărului.

„Nu pot suporta oamenii care înşeală, am fost înşelată în trecut. A fost devastator să aflu că o făcea chiar sub nasul meu de ani buni şi nimeni nu mi-a spus nimic despre asta. Ori de câte ori văd un profil care spune «căsătorit» sau «în căutarea a ceva discret», apăs imediat pentru a vedea dacă reuşesc să vorbesc cu el”, a declarat Erin pe The Sun

Aceasta suţine că o face pentru a „proteja alte femei”.

Erin a adăugat: „Nu vreau ca alte femei să treacă prin ceea ce am trecut. Femeile încep să aibă grijă cu adevărat de alte femei, chiar şi de cele pe care nu le ştim, aşa că, dacă doriţi să înşelaţi, mai bine v-aţi aştepta ca partenerul să afle. Este anul 2019 acum şi înşelătorii nu se mai pot ascunde.”

După ce Erin i-a dezvăluit unei soţii că este înşelată şi i-a arătat dovezi, aceasta i-a mărturisit că: „Îmi doresc foarte mult să existe mai mulţi oameni ca tine în lume. Sunt o asistentă care a lucrat 80 de ore săptămâna trecută, ca să putem merge la Disneyland. E cam ironic când te gândeşti că cineva vrea să meargă în cel mai magic loc de pe pământ, dar face aşa ceva acasă”.

În weekendul trecut, Erin a expus mai mulţi bărbaţi cu care vorbea pe Facebook şi Snapchat.

În timpul unei discuţii, Erin a primit imagini şi videoclipuri cu scene XXX, ceea ce a determinat-o să creadă că persoana respectivă şi-a filmat în secret partenerul.

În afara faptului că bărbatul i-a trimis poze cu el dezbrăcat, acesta susţinea că face filme porno în timpul liber.

„Acest tip mi-a dat mesaj în urmă cu un an şi de atunci a flirtat cu mine din când în când. Am observat pe Facebook-ul său că are iubită. Când l-am întrebat despre asta, a minţit şi a spus că s-au despărţit, dar încă nu şi-a schimbat Facebook-ul, deoarece a fost blocat pe o perioadă de 30 de zile. Ştiam că asta era o minciună pentru că el îmi trimitea mesaje prin Facebook şi nu poţi trimite mesaje când ai fost blocat. I-am dat mesaj iubitei lui şi i-am dezvăluit totul”, a povestit Erin despre întâmplare.

După ce iubita l-a confruntat cu mesajele, bărbatul (fără surprindere) a negat totul şi a acuzat-o pe Erin că „a încercat să-i strice viaţa”.

Ea a adăugat: „Observ imediat scuzele bărbaţilor. Un fost iubit spunea că era necredincios pentru că era singur. De obicei îmi părea rău pentru el. Se pare că a fost infidel cu mult înainte ca relaţia noastră să aibă probleme. Aceşti bărbaţi sunt manipulatori. Se aşteaptă la muncă emoţională gratuită din partea femeilor, în special a partenerilor lor, dar totuşi vor să aibă aventuri cu oricine”.

Recent, a vorbit timp de o lună cu un bărbat pe Tinder, care îşi scrisese în profilul că este „căsătorit, dar mă simt singur”.

Divulgând detalii despre relaţia sa, profilul bărbatului citea: „Amândoi lucrăm nopţile, opuse unul altuia. Caut ceva discret cu care să-mi împărtăşesc nopţile. Să ne uităm la filme, intimitate etc. Pot trimite fotografii dacă mi se solicită”.

După ce bărbatul a invitat-o pe Erin să se uite la un film în timp ce copii lui dormeau, aceasta s-a hotărât să afle mai multe despre el.

În mai puţin de o oră a reuşit să afel cine este mama bărbatului şi cine este soţia lui.

„I-am spus că mă simt cam ciudat cu copiii lui acolo şi mi-a spus să nu-mi fac griji pentru că dorm profund. Cum ar fi, acest bărbat a fost dispus să invite unstrăin să vină la el acasă pentru a face sex, în timp ce copiii săi erau acolo.

De îndată ce mi s-au confirmat suspiciunile, i-am luat pur şi simplu numele de Snapchat - nici măcar nu s-a gândit să-l ascundă - şi le-am trimis mesaje soţiei şi mamei lui”, a povestit Erin despre întâmplare.

Soţia i-a spus apoi lui Erin că „l-a bănuit de ceva vreme şi a încercat să-l confrunte, dar nu avea nicio dovadă solidă”.

„A fost foarte amabilă şi recunoscătoare. Mă aşteptam să răspundă cu furie sau negare, dar nu a făcut-o”, a mărturisit aceasta.