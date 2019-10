În filmarea făcută de Whitney Zelig, în vârstă de 29 de ani, sunt surprinşi mai mulţi oameni, inclusiv femei şi chiar şi un câine, dar, surprinzător, şi oameni cunoscuţi publicului larg.

Însă experiementul social nu a fost făcut pentru a-i face de râ pe unii sau alţii, ci pentru a trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte cancerul la sân.

Aceasta speră că arătând cât de mulţi oameni se uită la sânii altor femei le va determina pe acestea să îşi aducă aminte cât de important este ca şi ele să fie atente la ei şi chiar să îşi facă un control.

„M-am simţit foarte vulnerabilă la început, însă a meritat cu desăvârşire. Am fost foarte surprinsă când am văzut filmarea. Nu mă aşteptam ca şi femeile să se uite, dar să fiu sinceră toată lumea iubeşte sânii. Şi eu m-aş fi uitat. Mă bucur că am făcut-o mai ales datorită feedbackului pozitiv pe care l-am primit. A fost amuzant, n-aş fi băgat de seamă într-o altă conjunctură”, a povestit aceasta pentru Mirror Online.

„Am făcut-o pentru o cauză mai mare. Este vorba de mai mult decât videoclipul respectiv şi chiar decât mine, este vorba despre mamele noastre, bunicile. copii, surorile şi prietenii”, a continuat aceasta.

Aceasta a realizat videoclipul cu ajutorul fratelui ei Chris şi cel mai bun prieten al lor CJ Koegel.

Mama celor doi a suferit de cancer mamar de două ori, dar în prezent este sănătoasă din acest punct de vedere.

Foto: Captură Instagram