Imaginile cu bebeluşul, care poartă numele „Baby H”, din cauza procesului de adopţie, a fost filmat în noua sa casă din Texas, scrie Daily Mail.



Mămica o întreabă pe fetiţă cum se simte şi aceasta îi răspunde printr-un zâmbet fabulos.



Chipul micuţei „Baby H” se luminează şi radiază în timp ce se joacă alături de mama ei adoptivă.



„Oh, iubesc noul tău zâmbet. Oh, este cel mai drăguţ din lume. Poţi să-mi zâmbeşti iar?”, o întreabă femeia emoţionată pe fiica ei.



Clipul prezentat de pagina de Facebook a National Down Syndrome Adoption Network a fost vizualizat de peste 15 milioane de ori.



„Sperăm ca toţi oamenii să vadă frumuseţea care se ascunde în persoane cu sindrom Down”, a declarat mama fetei.



NDSAN este un program de adopţii prin care cei care vor să devină părinţi ai unor copii cu sindrom Down să poată fi instruiţi corespunzător.

FOTO / VIDEO: NDSAN