Întâmplarea cutremurătoare a avut loc pe 11 august. Micuţa Kaylee Robinson a rămas în grija bunicii vitrege, Jennifer Vaughn , în casa ei din Tennessee, scrie Daily Mail.

Brittany Smith, mama fetiţei, a spus că a rămas şocată când viitoarea soacră şi-a motivat gestul spunând că „avea o zi proastă”. Femeia a fost reţinută de poliţişti pentru agresiune asupra unui minor în formă agravată şi poate fi eliberată doar dacă plăteşte o cauţiune de 150.000 de dolari.

Mama micuţei a postat imaginile cu rănile cumplite pe reţelele de socializare şi astfel s-au autosesizat autorităţile. Detectivul care se ocupă de caz, a declarat: „Nu am văzut niciodată arsuri atât de grave”.

Kaylee este internată şi primeşte îngrijiri medicale, dar starea ei se agravează de la o zi la alta. Mama ei a dezvăluit că rănile se pot infecta foarte uşor şi că s-ar putea ajunge chiar la amputarea picioarelor pentru a-i salva viaţa.

Brittany spune că şi-a lăsat fetiţa la viitoarea soacră pentru că mergea la lecţii de înot cu ceilalţi doi copii.

Aceasta îşi aminteşte că la scurt timp după ce a plecat, a fost sunată de femeie care i-a spus că ceva s-a întâmpla, iar în tot acest timp o auzea pe cea mică urlând şi plângând de durere.

Atenţie, urmează imagini care vă pot afecta emoţional.

WARNING GRAPHIC IMAGES: these are the photos of Kaylee’s burns. pic.twitter.com/S2ptfoJvzz