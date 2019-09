Este bine ştiut faptul că ţinuta decentă este obligatorie, iar femeile care vin să se roage la mormântul lui Arsenie Boca nu au voie să intre în mănăstire îmbrăcate în pantaloni sau cu fuste scurte, ori cu decolteul la vedere.

Loredana Chivu a stârnit controverse prin imaginile pe care le-a publicat pe Facebook. Vedeta TV a apărut în ipostaze provocatoare, chiar în mijlocul pelerinilor veniţi la mormântul duhovnicului.

„Mi-a ajutat Dumnezeu să ajung din nou în locul unde îmi găsesc liniştea şi alinarea. Doamne ajută la toată lumea!”, a scris fosta asistentă tv.

Criticile nu s-au lăsat mult aşteptate: „Vezi că ai ajuns la ţanc şi îmbrăcată perfect, pentru că într-una dintre chilii se pozează pentru PlayBoy!”, a scris un internaut.

„Loredana, ştim că eşti credincioasă mai ales operaţiilor estetice. Poţi să mergi şi la doctori să te rogi la ei pentru cum arăţi”, a comentat o altă persoană.

„Dacă tot zici că eşti cât de cât credincioasă, ar fi trebuit să ştii că nu ai voie cu siliconul pe afară. Lipsă de respect!”, i-a scris un alt internaut.

Loredana Chivu a reacţionat imediat: „Erau 40 de grade. Am avut o rochie lungă şi un văl pe cap. Dumnezeu mă ştie şi mă iubeşte aşa cum sunt, pentru sufletul meu. Dumnezeu ne iubeşte pe toţi. Nu judecă un decolteu care era doar pe jumătate şi care s-a văzut la plecare, după ce am coborât de la Mormântul Sfânt şi după ce am lăsat Acatistul! Nu mai judecaţi, fiţi umili. Dumnezeu ne vede aşa cum suntem!”.

Foto: Loredana Chivu/ Facebook