Pasagera Veronica Lloyd a fost surprinsă când a descoperit-o pe însoţitoarea de zbor în compartimentul pentru bagaje în timpul îmbarcării pentru zborul Nashville-Atlanta de luni.

„A stat acolo sus aproape 5 minute. Mai mult de jumătate de pasagerii se îmbarcaseră când s-a dat jos. A fost foarte amuzat. Îi salută pe psasageri în timp ce treceau pe lângă ea”, a declarat Veronica.

Un reprezentant al compniei aeriene a declarat că angajţii lor sunt cunoscuţi pentru modul în care îşi exprimă simţul umorului şi personalităţile iar în cadrul zborului de luni, angajata a vrut doar să aibă un moment amuzant cu pasagerii. Reprezentantul asigură publicul că echipajele Southwest pun întotdeauna siguranţa pasagerilor pe primul loc.

"Is this a dream @SouthwestAir?" Veronica Lloyd wrote on Twitter. "I can't get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together." https://t.co/doGoVA4Fln