O judecătoare a fost onorată în mod INEDIT: băutură numită după o replică celebră

Boston Brewing Co, producătorii de bere Samuel Adams, a anunţat vineri, fabricarea unei beri în onoarea judecătorului adjunct al Curţii Supreme, Ruth Bader Ginsburg, „When There Are Nine", aceasta fiind disponibilă începând cu 29 martie.