Sara Rivest, de la WAVE-TV, a publicat înregistrarea cu momentul respectiv pe o reţea de socializare, cu mesajul: „Hei, domnule, iată cele trei secunde de faimă ale tale. Ce ar fi să nu mă mai atingi? Mulţumesc!”

Bărbatul respectiv, neidentificat, s-a prefăcut, prima dată, că îi dă o palmă la fund femeii. Apoi s-a întors şi a pupat-o pe obraz.

Rivest a declarat că a zâmbit în timpul incidentului, dar a fost şocată şi deranjată. Poliţia îl caută pe bărbat.

Hey mister, here’s your 3 seconds of fame. How about you not touch me? Thanks!! pic.twitter.com/5O44fu4i7y