Femeia a început povestirea asumându-şi rolul şi vina pe care a avut-o în procesul de îngrăşare şi înrăutăţire a stării de sănătate a propriului copil.

„Întotdeauna a fost un copil slăbuţ, dar în ultimii doi ani s-a îngrăşat destul de mult şi da, este vina mea. Pur şi simplu nu înţelegeam şi nu ştiam cum să o hrănesc. Este primul meu copil şi tot ceea ce ştiam era faptul că dacă îi era foame trebuia să o hrănesc. Greutatea ei era atât de nepotrivită încât începuse să se plângă că oboseşte chiar şi când merge, să se chinuie să respire normal iar când dormea sforăia.

De asemenea, nu se putea juca la fel ca ceilalţi copii de la locul de joacă, avea semne de diabet şi ceilalţi cam începuseră să râdă de ea”.

Tânăra mămică recuoaşte că la început i-a fost destul de greu, se simţea vinovată şi îi părea rău de propriul copil. Însă a început să studieze problema în mod serios citind cărţi de specialitate scrise de medici pediatrici despre problema pe care o întâmpina fetiţa ei.

Ulterior a descoperit cum să îi calculeze indicele de masă corporal apelând la cartea „Red light, green light, eat right”, scrisă de un medic pediatru specialist. Astfel a reuşit să calculeze numărul necesar de kilocalorii pentru fiica ei şi să îi planifice zilnic mesele.

La început, dacă micuţei încă îi era foame după o masă, mămica îi dădea voie să mănânce fructe şi legume.

Pasul următor a fost să scape de toate lucrurile nesănătoase din casă pentru a fi mai uşoară adaptarea la noua dietă: „Am verificat dulapurile şi am scăpat de tot ceea nu putea fi inclus în regimul ei alimentar apoi am discutat cu ea şi i-am explicat că trebuie să devenim mai sănătoase pentru a putea alerga mai repede, pentru a ne putea juca cu ceilalţi copii, pentru a putea înota mai bine şi a face gimnastică. Foloseam mereu „noi” pentru că am făcut acest lucru ca o familie. Toată lumea bea şi mânca aceleaşi lucruri... sprijinul întregii familii. I-am cumpărat o sticlă pentru apă şi farfurii pentru că am învăţat că prezentarea şi varietatea ajută foarte mult.

Nu prea stăteam în bucătărie pentru că observasem că avea o poftă de mâncare mai mare când vedea frigiderul”.

Mămica continuă povestirea cu activitatea fizică pe care o întreprindea cu micuţa, menţionând că se jucau foarte mult: pe trambulină, în parc, bătaie cu baloane de apă, joaca cu pistoale cu apă, darţ - „Orice pentru a fi activi”.

Toată lumea ştie că celor mici le plac dulciurile iar femeia a găsit o alternativă sănătoasă prin care a reuşit să o ţină activă şi pe fetiţă, a petrecut şi timp împreună cu ea şi s-au şi distrat: acadele făcute din apă cu aromă, iaurt cu conţinut redus de grăsimi şi fructe.

Se pare că toţi membrii familiei au slăbit iar întregul proces nu s-a resimţit precum o corvoadă, ci mai degrabă o distracţie de familie.

„Sunt foarte mândră de ea”, a conchis mămica.

Înainte şi după: