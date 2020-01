Se crede că nava a dispărut în Triunghiul Bermudelor în urmă cu aproape o sută de ani când se întrepta spre Cuba.

Nava comercială americană SS Cotopaxi a stârnit tot felul de teorii ale conspiraţiei după ce a dispărut în 1925 într-un „voiaj de rutină”.

Astfel, oamenii au crezut că nava a dispărut în Triunghiul Bermudelor, zona misterioasă în care pare că dispar tot felul de ambarcaţiuni şi nu nu numai.

Soarta tragică pe care au avut-o cei 32 de oameni care s-au aflat la bordul SS Cotopaxi i-a uimit şi consternat pe experţi.

Călătoria a avut punctul de pornire în Charleston, Carolina de Sud, pe data de 29 noiembrie 1925, şi urma să se încheie în Havana, Cuba.

„Ştim că s-a întâmplat ceva în timpul voiajului deoarece a fost trimis un semnal la începutul lui decembrie care arăta că ceva nu este în regulă. Şi asta a fost tot. Epava nu a fost găsită niciodată. Nu au găsit niciodată bărci de salvare, corpuri sau altceva. Pur şi simplu, din acel moment, vasul a dispărut. Aşa că am încercat să ne dăm seama ce s-a întâmplat”, a declarat Michael Barnette, biologist marin şi explorator subacvatic pentru Newsweek.

Michael Barnette şi echipa lui susţin că au descoperit nava pe cea mai nodică coastă a Floridei, St. Augustine. Exploratorul subacvatic este cunoscut pentru descoperirile lui şi susţine că „istoria marină este adevărata mea pasiune”.

„De foarte multe ori lucrurile devin foarte emoţionale deoarece prima dată eştiv entuziasmat de faptul că teoria ta s-a dovedit a fi reală. Dar este şi un torment emoţional deoarece îţi dai seama că acela este un mormânt unde se odihnesc oamenii care se aflau pe acel vas. Deci ai şi responsabilitatea de a găsi familiile celor decedaţi şi de a le oferi linişte”, a mai transmis acesta.

