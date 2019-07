Christine Roles, în vârstă de 68 de ani, a comis gestul vulgar în timp ce paramedicul îi lua tensiunea. Femeia s-a pus în genunchi şi l-a apucat pe bărbat de organele genitale: „Ce dimensiune are?”, l-a întrebat bătrâna.



Paramedicul, a cărui identitate nu a fost divulgată, i-a împins mâna, dar aceasta l-a apucat de piept şi l-a înjurat.



Bătrâna a fost arestată în casa ei din Flixton, Greater Mancs, informează Manchester Evening News, citat de dailystar.co.uk.



Roles a negat acuzaţia de agresiune sexuală la tribunal, dar adevărul a ieşit la iveală.



Iniţial, justiţia a decis că femeia nu poate fi trasă la răspundere, din cauza unei pierderi de memorie.



În ciuda stării ei, aceasta va trebui să semneze în registrul infractorilor sexuali, după incidentul din aprilie 2018. Roles, care are un trecut dominat de consumul de alcool şi glume proaste la telefon, se afla deja sub atenţia autorităţilor, fiindu-i interzis să sune la numărul de urgenţe 999, fără a avea un motiv întemeiat.



Paramedicul abuzat de bătrână a declarat: „I-am pus mâna deoparte, dar ea m-a atins în mod nepotrivit. I-am zis: „Ce faceţi?” şi mi-a răspuns: „Am vrut să văd cum sari în sus”.



„I-am zis că nu este în regulă, mai ales pentru că venisem să o ajut. A încercat să mă apuce de zona intimă, m-a întrebat cât de lung este penisul meu (...) Am refuzat-o şi m-a înjurat. Am ajuns la ambulanţă. Nu am considerat că este un caz de urgenţă, nu avea nicio rană”.



Roles a povestit poliţiei: „Am sunat la serviciile de urgenţă, după ce am căzut pe scări. Mă durea foarte tare. Memoria mea este foarte vagă, era un bărbat care îmi lua tensiunea, mi-am pus mâna pe genunchiul lui. Nu am încercat să-l apuc de zona genitală sau să fac afirmaţii nepotrivite”.



Femeia a declarat că acuzaţiile împotriva ei au fost „inventate” şi martorii şi-ar fi „potrivit poveştile”. Luna viitoare, doamna Roles va ajunge, din nou, în faţa instanţei.