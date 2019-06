Profesoara din Dwight Township este acuzată că s-a culcat cu un elev de la o şcoală din acea zonă, scrie dailystar.co.uk.



Autorităţile au declarat că, din cauza vârstei fragede a victimei, nu pot oferi mai multe detalii.



Tony Childress, şeriful din Comitatul Livingston, a declarat că în cazul lui Patten a fost stabilită o cauţiune de 25.000 de dolari.



Aceasta este profesoară de economie socială la Liceul Dwight County. Şcoala are circa 250 de elevi şi 23 de profesori. Patten va apărea în faţa instanţei în data de 2 iulie.



În SUA, disciplina FCS (Family and Consumer Services) furnizează informaţii pentru elevii care vor să trateze cât mai corect probleme sociale, de echilibru în familie/muncă, sănătate, îngrijirea celor bătrâni, violenţa domestică, economia globală, politica, folosirea tehnologiei etc.



Cazul lui Patten face parte dintr-un lung şir de asemenea incidente sexuale, care marchează din ce în ce mai frecvent sistemul de educaţie din SUA.