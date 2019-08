Studenta Ella a povestit pe Twitter că mama ei a rugat-o să-i trimită o poză cu noua ei cameră pe care a decorat-o recent. Tânăra i-a îndeplinit dorinţa mamei sale, dar a făcut o greşeală: A uitat să îndepărteze cele două perechi de cătuşe pe care le avea prinse de pat şi pe care le folosea în scopuri sexuale.

Tânăra a postat pe Twitter imaginea împreună cu mesajul pe care l-a primit de la mama sa: „Drăguţ! Exceptând cătuşele! Care e treaba cu ele?”

„Mama mi-a cerut o fotografie din cameră. În final i-am trimis. Ce proastă sunt!”, a scris studenta pe Twitter:

moms been asking for pics of my new room... finally sent one... i’m so stupid pic.twitter.com/4tE2gDxNZG