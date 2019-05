Stephanie Stillie, din Wishaw, North Lanarkshire, Marea Britanie a spus că s-a simţit „de-a dreptul rău”, după ce a descoperit pata roşie pe compleul cumpărat de la PLT (Pretty Little Thing), scrie mirror.co.uk.



Acum, femeia cere ca retailerul să fie boicotat, chiar dacă a primit banii înapoi.



„Absolut ŞOCATĂ. Am primit azi acest compleu şi are pete de sânge spălate între picioare. Sunt dezgustată de ideea că o persoană poate trimite înapoi un asemenea produs, să nu mai spun de situaţia în care hainele sunt vândute altui client. Ceva este în neregulă în compania voastră”, a scris femeia pe reţelele de socializare.



Chiar dacă nu a descoperit despre ce pete este vorba, femeia a fost „la un pas să vomite” din cauza incidentului.



Nu este prima dată când PLT ajunge într-o asemenea situaţie jenantă. Săptămâna trecută, o femeie pe nume Alisha, s-a ales cu o „pată albastră ca de ştrumf”, după ce s-a relaxat la plajă într-un bikini PLT de 60 lire sterline.



Tânăra de 22 de ani a luat legătura cu compania, care uitase să-i aducă la cunoştinţă un detaliu mic, dar crucial: în bikini cu imprimeu nu se poate înota.