Potrivit adolescentei, cei de la Resurse Umane s-au plâns de fusta ei „prea scurtă” şi au trimis-o acasă să se schimbe.



Lillie Cattell lucra de 11 luni la Warwick Estates, o companie de administrare a imobiliarelor din Harlow, scrie mirror.co.uk. Săptămâna trecută, aceasta a fost luată deoparte de o colegă.



Doamna de la HR i-a transmis că are fusta prea scurtă şi „nepotrivită” pentru locul de muncă respectiv.



„Mi-a zis că m-am îmbrăcat necorespunzător şi m-a trimis acasă să mă schimb. Am fost frustrată, deoarece am mai purtat aceste haine la muncă. Am zis „bine” şi am plecat”, a povestit adolescenta.



Lillie s-a simţit umilită şi a fost nevoită să-i spună şefului de ce pleacă. „Am avut un atac de panică în maşină, nu mai puteam respira. Am oprit pe drum şi am plâns isteric, a venit tata să mă ia. M-am simţit umilită. Tata mi-a zis să depun plângere şi asta am făcut.



Nu a existat nicio urmă de empatie, nu am luat contact cu managerul sau directorul. Eu câştig puţin şi se aşteptatu să fac 40 de minute până acasă, pentru a-mi schimba hainele, pentru asta plătesc benzina... Am vrut să mă descurc bine, dar pur şi simplu nu pot câştiga”, a declarat Lillie.



Lillie, originară din Hoddesdon, spune că i s-a propus să participe la o întâlnire despre situaţia de faţă, pe care a refuzat-o şi s-a plâns că angajatorii au tratat-o „ca pe un copil”.



Adolescenta va părăsi compania în 4 septembrie, după ce şi-a înaintat demisia în 5 august şi a precizat că nu va da înapoi, din cauza acestui incident.



Lillie, care consideră că a fost îmbrăcată corespunzător, crede că firma trebuie să facă schimbări în politicile de prevenire a unor evenimente de genul acesta.



„Trebuie să existe un cod vestimentar, pentru că tinerele nu vor purta aceleaşi haine ca şi doamnele de 40-50 de ani”, a spus fata. Warwick Estates Property Management Ltd a refuzat să comenteze situaţia.