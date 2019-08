Mesajul de la ştergător sună straniu: „Bună, cred că eşti foarte frumoasă! Dacă eşti interesată, aş vrea să cumpăr chiloţii tăi folosiţi. Ne întâlnim în oraş. Trage pe dreapta şi te găsesc eu”.



Tess s-a declarat tulburată de hărţuitorul din umbră şi a avertizat şi alte femei legat de pericolele din jur, scrie metro.co.uk.



„Am fost plecată 20-30 de minute. Când m-am întors, am găsit biletul prins sub ştergător.



„Am crezut că este o amendă sau cineva mi-a lovit maşina şi a lăsat un mesaj. Dar am citit şi am fost dezgustată. Nu era ce mă aşteptam. Am mers acasă şi am început să citesc biletul iar şi iar şi m-am mirat de cât de straniu era...Am mers acolo singură şi am primit mesajul ăsta bizar. Nu ştiu dacă m-a urmărit cineva mai mult timp, cine poate şti... Iniţial am vrut să uit de incident. Dar apoi am decis să iau atitudine. Am raportat persoana respectivă la poliţie şi următoarea femeie s-ar putea să nu fie atât de norocoasă, să primească doar un bilet. Vreau ca lumea să ştie de pericolele din jur”, a declarat tânăra.



„Acolo erau multe femei singure sau cu copii. Acest individ ciudat s-ar putea supăra şi va ataca din umbră.



Nu ştiu ce e în mintea unor asemenea oameni. Totuşi, iată că au avut curaj şi au depus efortul de a-mi lăsa un asemenea bilet. Mă gândesc dacă este prima oară...”, a mai spus aceasta.



Tess a declarat că va continua să facă jogging pe plajă.



„Sunt mult mai atentă. Prietenii mi-au zis să nu mai alerg cu căştile în urechi.



Nu o să las un ciudat să îmi dicteze viaţa. Sper ca această persoană să fie prinsă, în speranţa că nu va mai trece nimeni prin aşa ceva”, a explicat tânăra.

foto: capturi youtube.com