O angajată a observat vibratorul uriaş în compartimentul mănuşilor, scrie dailystar.co.uk.



După ce au notiticat-o pe proprietară, „o brunetă frumoasă”, cu privire la obiectul pierdut, aceasta a fost atât de jenată încât a glumit şi a declarat că va pleca din ţară.



Din fericire, compania a tratat cu umor incidentul nedorit. Heather Duffy, în vârstă de 27 de ani, a primit vineri un Holden Astra.



Aceasta îşi aminteşte că vânzătoarea era o femeie „frumoasă”, de 20 şi ceva de ani, care părea „foarte politicoasă”.



„Tânăra ne-a sunat şi ne-a spus că doreşte să dea la schimb maşina, care valora circa 1.680 lire sterline. Aveam ceva să-i dăm şi am văzut că este foarte frumoasă şi politicoasă. Am discutat timp de o oră şi am testat maşina. Deoarece era un schimb foarte avantajos, nu am verificat toate compartimentele maşinii”, a povestit angajata.



Angajaţii s-au arătat miraţi de descoperirea erotică, deoarece tânăra părea foarte „inocentă”.



„A plecat cu maşina şi unul dintre angajaţi a descoperit vibratorul în compartimentul Astrei. Era un monstru, mâna mea nu-l putea cuprindea...Am fost surprinsă... Să fim serioşi, cu toţii avem jucării sexuale în dulap, dar nu în torpedoul maşinii”.



Firma auto a sunat-o pe clientă şi i-a zis de obiectul pierdut.



Îngrozită de ideea că vibratorul ei a ajuns pe mâini străine, femeia a spus că „se mută din ţară” de ruşine.



„I-am trimis un mesaj şi i-am povesit, a fost amuzant... I-am zis să vină să-l ia, dar încă nu a venit...”, a mai spus angajata respectivă.



Potrivit acesteia, unii s-au oferit să primească vibratorul în locul proprietarei de drept, dacă aceasta îl refuză.



„Dacă stăpâna nu mai doreşte „micul prieten”, o să-l îngropăm şi îi facem un necrolog - poate chiar transmitem live înmormântarea vibratorului, ca să plângem împreună la căpătâiul lui”, a glumit femeia.

foto: captură youtube.com