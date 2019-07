Tânăra a fost surprinsă să vadă că „marfa” s-a vândut în numai trei zile.

Tânăra de 19 ani are succes pe instagram, fiind urmărită de aproape patru milioane de utilizatori. Belle Delphine a anunţat marţi că scoate la vânzare apa în care a făcut baie, preţul fiind de 30 de dolari pe borcan: „Îmi vând apa de baie pentru toţi însetaţii pasionaţi de jocuri video”, a scris tânăra pe Instagram. La scurt timp Belle a postat un mesaj pe Twitter în care a evidenţiat absurditatea dorinţei de cumpărare a unui astfel de produs: „Aşa a ajuns umanitatea”.

I am now selling my bath water! this is what humanity has come to :) get yours here...www.belledelphinestore.com pic.twitter.com/W8WhwNGDrs

După trei zile, marfa s-a epuizat. „Însetaţii” i-au cumpărat apa de baie. „Nu mă aşteptam să fie atât d emulţi interesaţi să cumpere apa în care am făcut baie. Dar dacă asta e ceea ce vă doriţi, voi pregăti noi borcănele cât de curând.

...So my bath water actually sold out wtf?

I didn't expect to sell so many or to have THIS many baths either LMAO

~For anybody waiting on one don't be worried if they're a lil late im working on getting them to you as fast as I can! ~

