Tânăra suedeză Natalie Schlater a regretat după ce a postat o fotografie din vacanţă. Mesajul „Gândindu-mă la cât de diferită este viaţa mea faţă de cea a omului care culege orez pe câmp în fiecare dimineaţă” care însoţea fotografia a sâtrnit criticile urmăritorilor săi care i-au reproşat că a dat dovadă de prea multă aroganţă şi laudă de sine.

Thinking about how different my life is to Natalie Schlater. pic.twitter.com/RCjw1ZOejS — Nathan Little (@mrnathanlittle) December 12, 2018

După toate comentariile negative primite, Natalie s-a hotărât şă-şi şteargă contul care avea 12.000 de urmăritori, dar nu înainte de a explica substratul mesajului:

„Sunt conştientă de privilegiile pe care le am şi sunt foarte recunoscătoare pentru ceea ce am şi am realizat cât de incredibil de muncitori sunt oamenii indonizieni, niciodată nu am vrut să arăt lipsă de respect. Acestea fiind spuse, îmi pare rău dacă am rănit sentimentele cuiva, nu a fost intenţia mea”, a declarat tânăra.