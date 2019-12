Fostul preşedinte american Barack Obama şi-a făcut un obicei din a le împărtăşi fanilor săi, la finalul fiecărui an, care au fost filmele, serialele, cărţile şi albumele muzicale preferate.

"Irlandezul: Asasinul mafiei/ The Irishman", regizat de Martin Scorsese, desemnat cel mai bun film al anului 2019 de prestigioasa asociaţie de critici newyorkeză National Board of Review, se află şi printre peliculele preferate de Obama.

El a menţionat şi "Fabrica americană/ American Factory", documentarul difuzat de platforma Netflix şi realizat chiar de Higher Ground, compania de producţie condusă de Barack şi de Michelle Obama. Filmul spune povestea unei fabrici din Ohio, închisă de General Morors în anul 2008 şi cumpărată în 2014 de un un miliardar chinez - Fuyao Glass -, care a creat acolo peste 2.000 de locuri de muncă până la sfârşitul anului 2019.

Comedia neagră sud-coreeană "Parazitul/ Parasite" a fost filmul străin despre care americanii au vorbit cel mai mult în 2019, potrivit The Guardian, aşa că nu a fost o surpriză când Barack Obama l-a menţionat în scurta sa listă de sfârşit de an. "Parasite", de Bong Joon-Ho, premiat cu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes, este un basm modern despre inegalităţile sociale din Coreea de Sud. Şomeri, membrii familiei Ki-taek arată un interes deosebit pentru bogata familie Park, până când într-o zi existenţele lor se împletesc. Acesta este începutul unui şir de întâmplări imprevizibile care converg "într-un film genial, captivant şi care refuză categoriile", conform IndieWire.

Alte titluri aflate pe această listă sunt "Apollo 11", "Examen de (i)maturitate/ Booksmart", "The Farewell", "Ford vs. Ferrari", "Just Mercy", "The Last Black Man San Francisco" şi "Fiicele doctorului March / Little Women".