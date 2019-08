Instituţia artistică a decis să răspundă acuzaţiilor formulate de nouă femei la adresa tenorului Placido Domingo. Cântăreţul a fost Directorul General al Operei din Los Angeles din 2003.

“Credeţi că toţi angajaţii şi artiştii trebuie să fie trataţi cu respect şi să se simtă în siguranţă în mediul profesional. Opera LA are principii de resurse umane şi proceduri bine trasate. Conform acestor proceduri Opera LA va implica un consiliu extern pentru a investiga acuzaţiile îngrijorătoare care îl privesc pe Plácido Domingo. Plácido Domingo a fost o forţă creativă dinamică în viaţa Operei LA şi a oraşului Los Angeles pentru mai bine de trei decenii. Cu toate acestea, ne angajăm să facem tot ce putem pentru a asigura un mediu profesional în care toţi colaboratorii, angajaţii şi artiştii să se simtă la fel de confortabil, apreciaţi şi respectaţi”, a arătat Opera din Los Angeles într-un mesaj dat publicităţii.

Imediat după apariţia acuzaţiilor, Opera din Philadelphia a retras invitaţia trimisă lui Placido Domingă pentru a apărea în cadrul galei Opera Night programată pe 18 septembrie.

Placido Domingo, în vârstă de 78 de ani, a fost acuzat de opt cântăreţe şi de o dansatoare de comportament neadecvat care ar fi început să se manifeste încă din anii '80. Femeile lau acuzat de atingeri nepotrivite, sărutări forţate şi mângâieri sugestive, însoţite de promisiunea unor recomandări profesionale. Femeile spun că atunci când au respins avansurile tenorului şi ofertele profesionale au dispărut.

"Acuzaţiile acestor persoane anonime, întinse pe o perioadă de treizeci de ani sunt profund tulburătoare şi, în forma prezentată, inexacte. Totuşi, este dureros să aud că am supărat pe cineva sau am provocat disconfort- indicerent cu cât timp în urmă, în ciuda celor mai bune intenţii din partea mea. Am crezut mereu că toate interacţiunile şi raporturile mele sunt binevenite şi consensuale. Cei care mă cunosc şi care au lucrat cu mine ştiu că nu sunt o persoană care să facă rău, să jignească sau să stânjenească pe cineva”, a explicat Placido Domingo.