Videoclipurile în care Ludovic Orban dansează pe dierite melodii strâng câteva zeci de like-uri şi distribuiri în fiecare zi şi se pare că admnistratorii paginii încearcă să satisfacă toate gusturile muzicale.

Pagina de Facebook „Ludovic Orban dansând pe diferite melodii”a strând peste 6.500 de like-uri şi este făcută „just for fun”, potrivit informaţiilor apărute la rubrica „About”.

Fanii nu au întârziat să comenteze despre iniţiativa administratorilor, unul dintre ei scriind „Acesta este punctul culminant al evoluţiei Facebook: it's all downhill from here 😆😆😆”.

Un altul consideră pagina „genială”, în timp ce un alt utilizator consideră că „PNL a crescut în ultimul sondaj doar datorită paginii Ludovic Orban dansând pe melodii diferite”.

Se pare că mişcările liderului politic sunt potrivite oricărui gen muzical, unul dintre fani subliind: „Orban trebuie să ceară drepturi de autor pentru asta... Frate, asta se potriveşte pentru orice muzica... Cred că şi bisericescă...”.





Nici muzica românească nu a fost uitată de fani, aceştia creând un videoclip în care pare că omul politic dansează pe melodia lui Dan Bălan - Chica Bomb.