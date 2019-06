Cei doi se reîntâlnesc într-un concert special, care aduce pe aceeaşi scenă emoţia cântecului aromânilor macedoneni şi energia unui mit venit din lumea muzicii rock, anunţă organizatorii manifestării.

"Am avut ultimul concert acum patru ani, Balkan Explosion, şi am avut muzicieni din toată lumea. Şi la oud, din Cairo, percuţionişti din Rwanda, din Bolivia, fiul meu a venit din Germania la chitară, fanfara... cu Rona, Stelu, Delia. De atunci nu am mai făcut un concert de anvergură. Am zis că e un eveniment cultural, spre rafinament, cu o anumită linişte, am vrut să te poarte puţin şi să rămână cu tine, alte săli ţineau publicul la distanţă prea mare de muzicieni, aşa că ne-am gândit să îl facem la Teatrul Naţional", a declarat Ovidiu Lipan pentru MEDIAFAX.

Organizatorii au pus la dispoziţia celor care cumpără bilete 50 de albume, supliment valabil cu tichet deja cumpărat în orice categorie. În posesia albumului se intra în ziua evenimentului, la standul de CD-uri, la preţul de 50 lei.

"E un concert de suflet. Îl facem pentru că ne dorim să arătăm ce înseamnă macedo-român, o muzică balcanică, o călătorie cu influenţe greceşti, sârbeşti, româneşti. Se va cânta şi în greceşte şi în aromână, şi în româneşte, balade vechi. Orchestra va fi cu bouzouki, cu pian de jazz, cu flaut, o să fie şi ţambal, percuţie, grupul Balcano, chitară bas, clape, tobe, acordeon. E o formulă complexă, cu sonorităţi pe care nu le auzi în fiecare zi în România", a mai povestit Ovidiu Lipan pentru MEDIAFAX.

Va fi lansat albumul "Celnic", cu şase piese româneşti şi şase piese aromâne, creaţii proprii la fuziunea dintre "Două Lumi".

Stelu Enache va interpreta în premieră baladele "Ma luai lua" şi "Ioane Ioane", dar nu vor lipsi nici hituri precum "Bachita", "Natalis", "Margareta" şi "Trandafir la firida mea".

Potrivit organizatorilor, "două lumi se întâlnesc din nou pe scenă, într-un spectacol de gală la Teatrul Naţional din Bucureşti. Aranjamentele muzicale ale concertului pun în valoare genurile muzicale care se întrepătrund, aducând un suflu nou muzicii şi prin participarea invitaţilor: pianistul de jazz Marius Vernescu, laureat la Montreux, Marius Mihalache şi Marius Gagiu (Mandela) - flaut şi caval".

Stelu Enache şi Ovidiu Lipan Ţăndărică au cântat împreună în mai multe formule de spectacol de-a lungul a 15 ani de colaborare. Stelu Enache s-a lansat în urmă cu 15 ani, venind din muzica folk, ca promotor al muzicii aromâne şi apropiindu-se tot mai mult de baladele româneşti.

Ovidiu Lipan Ţăndărică a lansat proiectul cu Stelu Enache după o carieră spectaculoasa în genul rock, într-un moment în care a înţeles că muzica românească poate evolua prin influenţe de suflet, emoţie şi muzicalitate din zona aromână sau balcanică. Cei doi au mai colaborat pentru albumele "Bakiţa" (2004) şi "Iskander" (2007), ca şi pentru dublul CD "Balkano live" (2009).

"A fost dorinţa mea foarte mare să pătrund în profunzimea culturilor şi etniilor care convieţuiesc aici în perimetrul mioritic. Când m-am întors din Germania, cu un dor foarte puternic, eu fiind influenţat şi de muzica de fanfară, ascultam la patefon când eram mic şi m-a impregnat cumva, am compus muzica pentru albumul «Renaşterea» cu fanfara Zece Prăjini. Apoi viaţa mi l-a scos pe Stelu în cale. L-am auzit cântând şi am zis, cu vocea asta, şi cu talentul lui, trebuie să începem o colaborare. Aşa am legat nu numai o colaborare, ci şi o prietenie adevărată. Avem 15 ani de când cântăm în diferite locuri, şi în ţară şi în afară. Pe vocea lui e făcut concertul. E ceva după ce asculţi concertul acesta care te face să mergi acasă cu altă idee despre viaţă şi despre muzică. Nu vii la un balamuc să te enervezi, la concertul ăsta vii să te relaxezi. Stelu este unul dintre vocaliştii înăscuţi. El are harul ăsta de a cânta. Cânta şi înainte de a ne cunoaşte. A fost în Corul de copii şi cânta la petrecerile lor cu prietenii. L-am văzut la Constanţa, de Ziua Marinei. Erau 40-50.000 de oameni şi era tot oraşul blocat. Era în 2002-2003 şi seara l-am chemat pe scenă să cânte două-trei piese. Am văzut că trăieşte şi e esenţial să îţi doreşti să fii pe scenă, să nu te ascunzi pe scenă, să fii acolo şi să-ţi rupi sufletul, să aibă celulă, să aibă nucleu ce faci, nu fie ceva superficial care te înalţă un pic acolo şi pleacă lumea acasă şi a uitat de tine. Stelu rămâne în memoria publicului care îl ascultă", a mai explicat Ovidiu Lipan Ţăndărică pentru MEDIAFAX.

Biletele pentru concertul susţinut de Stelu Enache şi Ovidiu Lipan Ţăndărică pe 24 iunie au preţuri cuprinse între 79 de lei şi 199 de lei.