Suveranul pontif anunţa pronunţarea canonizării pentru cinci noi sfinţi în cadrul slujbei de duminică, dar folosirea grafiei „#Saints” pe Twitter a adăugat automat emblema echipei de fotbal american. Emblema a dispărut, ulterior, dar hashtagul a rămas şi la mai bine de 24 de ore după eroare.

Today we give thanks to the Lord for our new #Saints. They walked by faith and now we invoke their intercession.