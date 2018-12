Sebastian Roncea, un tânăr de 25 de ani, este la început de drum ca designer de accesorii din piele. A terminat Grafica, la Timişoara, după ce a făcut tot grafică la Liceul de Arte Braşov şi de mic şi-a exersat creativitatea. Mama lui cosea goblen şi a început şi el să coasă, prima lui lucrare fiind o căsuţă.

„Cum suntem aici, cu muntele, am tot adunat decoraţiuni din natură: conuri, muşchi, crenguţe uscate şi făceam mini-aranjamente”, povesteşte tânărul.

Primii bani de buzunar i-a făcut de pe băncile liceului: „Înainte de bacalaureat, am început să fac papioane din propriile mele cămăşi, papioane din cămăşi reciclate şi am făcut asta timp de un an şi jumătate. Dădeam unul-două papioane pe lună”.

În facultate a început să confecţioneze obiecte din piele.

„În facultate voiam să-mi cumpăr o brăţară din piele, dar era cam scumpă şi mi-am cumpărat totuşi un metru de material şi mi-am făcut brăţară din piele, apoi am zis, hai să fac şi prima geantă”, îşi aminteşte tânărul.

În prezent coase o geantă în 3-5 ore, în funcţie de complexitate. La prima lui geantă a făcut doar cusăturile de bază în 8 ore, îşi mai aminteşte Sebastian. Pentru portofel, lucrează maxim o oră, iar în perioada sărbătorilor, cel puţin, comenzile pentru ele i-au epuizat stocul de piele din anumite culori. 95% dintre comenzile de dinainte de Crăciun sunt portofele, genţi, curele.

De o vreme, propune celor cu gusturi excentrice papioanele cu licheni, practic un suport din lemn în care sunt aşezaţi licheni în diverse culori (verde, albastru, gri, galben), aşa cum sunt livraţi de furnizor. Sunt produse unicat, marcă înregistrată. Şi acest accesoriu a pornit tot de la pasiunea muntelui. „Am zis să fac un accesoriu care să fie purtat, dar să fie natural, cu care să interacţionezi, papionul viu”, subliniază tânărul.

La început, îşi aminteşte că nici măcar distribuitorul nu a crezut în ideea lui. „Chiar distribuitorul era neîncrezător, dar, după ce am arătat ce a ieşit, au pus şi la ei pe site”, povesteşte braşoveanul.

Dacă este întreţinut adecvat, un papion cu licheni rezistă şi 10 ani. „El trebuie udat – pulverizat cu apă. Nu trebuie lăsat la soare sau căldură, ci în cutia lui, cu care e livrat şi este o idee înregistrată, pentru că n-am mai văzut aşa ceva”, explică Sebastian.

Papioane sunt de mai multe feluri, pentru adulţi, dar şi pentru copii, în mărime medie, dar are şi broşe papion, mai mici.

Pentru papioane a avut deja comenzi din România, dar şi Anglia sau India.

Pentru viitor, îşi doreşte să îşi deschidă un magazin şi să realizeze produse personalizate cu numele lui pe ele. Aici, în România, pentru că se încăpăţânează să rămână într-o ţară pe care vrea să o schimbe puţin, „că e frumoasă”.

„Doar produsele mele vreau să le trimit dincolo”, spune tânărul braşovean.

În prezent, îşi vinde produsele în mediul online şi la târguri, dar şi direct din atelier.