Silvia Saige a fost o elevă conştiincioasă, a urmat cursuri la universitate şi a reuşit să obţină un serviciu foarte bun în industria medicală, în radiologie.

În ciuda faptului că de-a lungul timpului a ajutat mulţi oameni şi le-a diminua durerile, Silvia şi-a dat seama că nu este fericită şi că are nevoie de o schimbare.

Ulterior, s-a mutat în Los Angeles pentru a-şi urma pasiunea pentru stand-up comedy, dar, la doar câteva luni, a făcut o altă schimbare majoră în viaţa ei - a devenit o vedetă pentru adulţi.

Tânăra de 35 de ani îşi iubeşte slujba şi poate face mai mult de 1.000 de lire sterline doar pentru câteva ore de muncă, însă impactul pe care l-a avut asupra părinţilor ei încă o macină.

„Partea cea mai grea este faptul că familia mea încearcă să facă faţă slujbei mele. Vreau ca părinţii mei să fie la fel de mândri de mine ca atunci când lucram în medicină. Nu mi-am dorit niciodată ca părinţii mei să se simtă ca nişte eşecuri. Am o facultate. Am avut o mulţime de opţiuni, dar am ales sexul. Acest lucru a fost deranjant pentru multe persoane, inclusiv pentru familia mea. Mi-ar plăcea ca familia mea să fie mândră de mine şi să mă prezinte ca fiica lor care lucrează în industria sexului, mai degrabă decât să trebuiască să merg la reuniunile de familie şi să mă prefac că sunt altcineva. Sunt mândră de ceea ce fac”, a declarat Silvia pentru Mirror.

La început părinţii ei au fost împotriva deciziei acesteia, dar Silvia spune că acum au nceput să accepte într-o oarecare măsură acest lucru.

„Tatăl meu este mai înţelegător decât mama mea, mama este mai religioasă. Evident, el spune că şi-ar fi dorit ca fiica lui să nu facă asta. Înţelege că sunt în siguranţă, fericită şi că iau decizii bune pentru mine. Nu vorbim despre detalii. Nu mai există nimic despre viaţa mea care să fie privat. Totul este disponibil pentru public. Este un lucru foarte eliberator. E liniştitor să ştii că nimeni nu te poate şantaja cu nimic pentru că am făcut deja totul public”, a continuat aceasta.

Faptul că Silvia lucrează în industria fimelor pentru adulţi a ajutat-o pe mai multe planuri, iar acum are propriul show şi este co-prezentator pentru un podcast sexual.

Aceasta militează pentru eliminarea conotaţiilor negative referitoare la sex şi la industria filmelor pentru adulţi.

„Misiunea mea este să încep să vorbesc despre sex. Societatea l-a transformat într-un subiect atât de ruşinos. Aşa că am vorbit despre sex cu toată lumea."

Sylvia lucrează în industria filmelor pentru adulţi de cinci ani şi spune că acum este un subiect complet normal pentru ea.

În prezent, femeia are 3-5 filmări pe săptămâna, iar uneori poate câştiga şi 1.000 de lire pe şedinţă.

„Totul este foarte rapid, dar devine rutină, încât nici măcar nu mă mai gândesc la asta. Pur şi simplu devine parte din meseria mea”, a menţionat Silvia.

O filmare normală poate dura între 2 şi 6 ore.

O zi tipică de filmări începe de la 8 dimineaţa iar primul lucru pe care trebuie să îl facă este să semneze toate actele necesare prin care declară că nu a consumat alcool sau droguri. Ulterior, urmează pregătirile pentru filmare începând cu machiajul şi coafura, care durează aproximativ o oră - o oră şi jumătate.

Următorul pas este photoshootigul dinaintea filmărilor când Silvia îşi cunoaşte partenerul, apoi cei doi repetă poziţiile pe care le vor aborda în film şi, de asemenea, fac un photoshooting cu ele.

Actriţa de filme pentru adulţi a mărturisit că îşi cunoaşte deja majoritatea partenerilor, dar când vine vorba de femei lucrurile sunt puţin diferite deoarece sunt foarte multe care lucrează în această industrie.

După photoshooting, cei doi parteneri verifică lista cu lucrurile permise şi nepermise în timpul filmărilor.

De asemenea, femeia a meţionat că pe parcursul unei zile de muncă se distrează foarte mult, dar că jobul este unul ca oricare altul iar uneori lucrezi şi cu oameni de care nu îţi place, de exemplu regizorul.

Foto: Silvia Saige / Facebook