Muzicianul de 66 de ani Rodion spune că nu mai are loc de veci.



„Pentru mine s-a iniţiat programul «Ultima casă». Locul nostru de mormânt era un loc răvnit, pe aleea principală, lângă drum. Acum, va trebui să-mi cumpăr alt loc de veci, la preţ de mafie”, se plânge Rodion Ladislau Roşca, care a vorbit cu cei de la Libertatea.



Locul de veci respectiv se află în satul natal al acestuia, Aschileul Mare, din judeţul Cluj.



Rodion a înfiinţat trupa Rodion GA în 1977 şi a fost supranumit unul dintre „părinţii” muzicii electronice.



Acum, are nevoie de 80.000 de euro, dar în cont au ajuns doar 180 de euro. „Dar nu are nimeni obligaţie faţă de mine”, a spus acesta.