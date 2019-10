„Eu şi prietena mea avem o viaţă sexuală de excepţie şi relaţia noastră merge foarte bine. Momentul în care ea ar trebui să-mi cunoască părinţii se apropie şi mă tem că nu o vor accepta”, îşi începe povestea tânărul.

„Problema este că amândoi sunt habotnici şi iubita mea este extrem de frumoasă, dar e transsexuală. Mă tem că nu o vor accepta niciodată.

Am 23 de ani şi am un frate mai mare, de 25 de ani, care e însurat.

Părinţii noştri sunt fanatici religioşi, cu viziunui extrem de rigide, dar încă din adolescenţă eu am devenit rebel şi am început să mă împrietenesc cu o mulţime de oameni diferiţi.

Nu am judecat niciodată pe cineva pentru orientările sexuale, pentru aspect, sau pentru îmbrăcăminte.

Dar părinţii mei sunt de-a dreptul terifiaţi din cauza prietenilor pe care îi aduc acasă.

Părinţii mei nu le-a mărturisit părerea lor niciodată personal prietenilor mei, dar când plecau începeau să-mi spună mie: Nu îmi place de băiatul acela homosexual, sau O fată albă nu ar trebui să fie împreună cu un băiat negru, sau, De ce este acel băiat dat cu creion la ochi? Este greşit!

Am întâlnit-o pe tipa aceasta fascinantă la facultate. Este inteligentă, frumoasă şi amabilă. Mi-a explicat că s-a născut băiat, dar la 19 ani a început demersurile de feminizare.

Nu am avut nicio idee când m-am îndrăgostit de ea că ar putea fi transsexuală. Sunt bărbat şi mereu am fost atras de femei, dar iubita mea este feminină şi ce are între picioare nu o defineşte pe ea ca individ.

Am vorbit cu fratele meu despre relaţie şi el mă susţine, dar el mereu a fost mult mai tolerant decât părinţii noştri.

Părinţii ei se comportă exemplar cu mine. Ea nu se teme să-mi cunoască părinţii, dar nu ştiu cum să le-o prezit”, a povestit tânărul pentru The Sun.