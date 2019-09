„Am avut un singur iubit, dar am făcut sex cu mai mult de 20 de persoane. Încep să am o reputaţie foarte proastă.

Înainte nu eram aşa. Am 17 ani şi părinţii mei sunt foarte religioşi. De când eram mică mi s-au insuflat principii sănătoase de viaţă.

Fratele meu are 25 de ani şi este căsătorit. Sunt destul de sigură că era virgin în ziua nunţii şi credeam că şi în cazul meu se va întâmpla la fel.

Înainte credeam că fetele care fax sex cu băieţi de care nu erau îndrăgostite sau cu care nu erau într-o relaţie făceau ceva greşit.

Anul trecut am avut o relaţie romantică cu un băiat pe parcursul vacanţei de vară. Era foarte drăguţ cu mine şi credeam că avem ceva serios.

El are tot 17 ani şi ne-am întâlnit în grupul de teatru. Mi-am pierdut virginitatea cu el, într-o seară, la petrecerea de 18 ani a unui prieten de-al lui şi apoi am făcut sex de câte ori am avut ocazia. Credeam că voi fi cu el pentru totdeauna.

Prietena mea mi-a spus că l-a văzut într-un club cu prieteni de-ai lui în timp ce îi făcea avansuri altei fete. Am fost devastată.

I-am spus asta şi mi-a recunoscut că m-a înşelat. Mi-a frânt inima şi l-am părăsit. Prietena mea m-a luat în grija ei şi mi-a spus că ieşirile în oraş mi-ar da o stare mai bună.

Ea are 18 ani şi mergeam împreună în baruri iar eu foloseam cartea de identitate a suroriii mele, apoi am început să mergem şi în cluburi. Destul de repede am început să fiu abordată de băieţi pe ringul de dans care ulterior îmi făceau cinste.

Am făcut sex cu un tip în baie. În săptămâna următoare, am făcut sex cu doi tipi diferiţi în aceeaşi seară. Nu-mi păsa. Îmi plăcea atenţia.

De atunci, am făcut sex cu peste 20 de băieţi diferiţi şi se pare că nu mă pot opri. Nu înţeleg ce e în neregulă cu mine. Părinţilor mei le-ar fi atât de ruşine cu mine”, a mărturisit tânăra.

„Faptul că ai fost crescută într-un mediu destul de restrictiv şi faptul că prima ta dragoste te-a înşelat te face să crezi că nu meriţi dragoste adevărată.

Atunci când te culci cu diferite persoane îţi demonstrezi faptul că meriţi atenţie, dar de fapt confuzi sexul cu dragostea şi te supui unui risc mare.

Eşti o fată nesigură pe ea, cam fără respect de sine şi, din păcate, tinerii ăştia te văd aşa cum eşti - cineva care nu are altceva de oferit în afară de sex.

Totuşi, poţi să ieşi din situaţia asta. Fă-ţi un control la ginecolog şi încearcă să îţi recapeţi încrederea în sine.

Hotărăşte-te să nu mai faci sex cu cineva până când nu vă întâlniţi o vreme şi aveţi timp timp să vă cunoaşteţi şi să vă placeţi reciproc.

Dacă ţi se pare că alcoolul îţi influenţează deciziile, atunci consumă băuturi cât mai uşoare - tot mai multă lume face asta. Şi nu va părea ceva ciudat, ci din contră, ceva de admirat”, a fost sfatul expertului.

Foto: Pixabay