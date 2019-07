Sydney Loofe, 24 de ani, a fost găsită moartă la abia o lună după ce a fost dată dispărută. Poliţiştii i-au găsit trupul dezmembrat în nişte saci de gunoi, care au fost aruncaţi apoi pe un câmp, scrie Unilad.

Crima a avut loc la sfârşitul anului 2017, iar acum au început audierile pentru procesul în care Aubrey Trail, de 52 de ani, şi iubita lui Bailey Boswell, 25 de ani, sunt acuzaţi de moartea tinerei.

Anchetatorii au ajuns la concluzia că victima a cunoscut-o pe Boswell pe Tinder, iar în noiembrie 2017 au avut o primă întâlnire, ocazie cu care au stabilit să se mai vadă din nou.

#VIDEO: Aubrey Trail yells out " Bailey is innocent and I curse you all!" before stabbing himself in the neck during trial today.



