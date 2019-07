Un băiat de 14 ani, doi de 13 şi o fetiţă de 10 ani au plecat în aventura vieţii lor, după ce s-au hotărât să plece de acasă. Cei patru fugari aveau la ei undiţe de pescuit şi bani, potrivit RTENews.

Unul dintre ei a lăsat un bilet de rămas-bun prin care îşi înştiinţa părinţii despre planul lui.

Poliţia din Queesland a declarat că i-a prins pe cei patru copii lângă Grafton, o localitate din statul vecin, după ce au condus timp de 11 ore. Autorităţile presupun că cei partu copii au făcut cu rândul la volan, deşi vârsta minimă la care o persoană poate solicita permis de conducere în Queensland este de 17 ani:

„Este un drum lung. Nu cred că o singură persoană a condus pe toată durata lui″, a declarat luni inspectorul Darren Williams.

Copiii au oprit la două benzinării, de unde au luat combustibil fără să-l plătească.

După ce i-au prins, poliţiştii au fost nevoiţi să forţeze portierele, deoarece copiii se blocaseră în maşină.

Deocamdată poliţia nu i-a interogat pe minori, acest lucru fiind interzis în absenţa părinţilor.

Four children take stolen four-wheel drive on a 1,000-kilometre (620-mile) road trip across the Australian outback https://t.co/nMdipJXb9V pic.twitter.com/GOfpkMl7VG