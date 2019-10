În cazul unui astfel de scenariu de groază, angajaţii vor forma ad-hoc o celulă de criză, în care rolul de lider va fi preluat de altcineva.

De Halloween, BestJobs a întrebat angajaţii români cum ar reacţiona ei sau managerii lor în cazul unui scenariu de groază, în care o zi obişnuită la birou s-ar transforma într-un atac zombie sau o ameninţare a unui virus letal, cu răspândire rapidă. Într-o astfel de situaţie, doar trei din zece respondenţi au răspuns că şeful va rămâne calm şi le va comunica foarte bine instrucţiunile de apărare. Alţi 28% au afirmat că au proceduri clare de reacţie la situaţii de criză, astfel încât ştiu toţi ce au de făcut fără să fie necesară coordonarea din partea şefului direct.

În ceea ce priveşte raporturile între colegi, 33% dintre respondenţi cred că „fiecare va încerca să îşi vadă de pielea lui, pe principiul scapă cine poate”. Totodată, 27% consideră că se vor forma „găşti” şi fiecare grup îşi va apăra interesul propriu şi se va lupta cu celelalte pentru supravieţuire. Doar patru din zece angajaţi care au răspuns sondajului BestJobs au afirmat că membrii echipei din care fac parte se vor ajuta cât de mult pot unii pe alţii, deoarece compania i-a ajutat să devină uniţi, indiferent de situaţiile prin care trec.

Într-un registru mai serios, angajaţii au fost întrebaţi ce s-ar întâmpla cu compania pentru care lucrează în eventualitatea unui scenariu de criză extremă (cutremur devastator, pandemie etc). O treime dintre aceştia consideră că firma pentru care lucrează se va închide în foarte scurt timp, pentru că afacerea nu e făcută să reziste la şocuri externe puternice. Alţi 14% cred că afacerea ar rezista cel mult un an - doi şi doar 26% dintre angajaţi sunt convinşi că afacerea va trece peste dificultăţi, pentru că are o bază de clienţi solidă şi strategii de reacţie la crize externe.

Jumătate dintre respondenţi spun că s-ar lupta să-şi apere toţi colegii cu riscul de a-şi pune în pericol integritatea fizică sau sănătatea. De cealaltă parte, peste o treime s-ar lupta doar pentru colegii care le-au fost alături şi la bine şi la greu, în timp ce 13,5% recunosc deschis că nu sunt dispuşi să se sacrifice pentru ceilalţi colegi.

În situaţia în care ar trebui să se baricadeze în clădirea în care lucrează pentru a se proteja de pericolul extern, şase din zece respondenţi ar muri de foame într-o zi - două, pentru că angajatorul nu le pune la dispoziţie decât apă şi cafea, iar alţi 12% ar supravieţui încă o zi în plus, pentru că firma le oferă de regulă angajaţilor fructe şi covrigei. Aproape trei din zece respondenţi vor reuşi să supravieţuiască până la o săptămână, pentru că în clădirea în care lucrează există o cantină, în condiţiile în care stocul de alimente al acesteia este limitat.

Sondajul a fost efectuat în perioada 7-25 octombrie 2019, pe un eşantion de 891 de utilizatori de internet.