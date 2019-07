Rapper-ul american a fost criticat după ce a folosit fotografii cu fosta legendă a fotbalului englez, spunând că aspectul fizic al lui Gascoigne demonstrează efectele nocive ale „consumului de alcool”.



Acesta a distribuit două fotografii cu cel supranumit „Gazza” - una dintre ele la 20 de ani şi alta la 47 de ani - pentru a arăta cât de mult s-a schimbat şi a scris în dreptul pozelor „Consum excesiv de alcool”.



Potrivit dailystar.co.uk, Gazza s-a luptat în ultimii ani cu alcoolismul şi problemele psihice.



Paul Gascoigne, în vârstă de 52 de ani, l-a criticat pe Snoop Dogg pe Twitter, folosind o poză cu un câine. Fostul fotbalist l-a numit pe rapper „leneş” şi „urât”.



Într-o ultimă intervenţie video bizară, Gazza se preface tacit că fumează şi îl ameninţă pe legendarul rapper: „Snoop, Snoop Dogg, woof, I'm coming for ya”.



Acesta a prezentat şi o fotografie cu personajul Snoopy, cerând mai multă bunătate şi respect.



„Dacă te respectă, îi respecţi şi tu. Dacă nu te respectă, tot îi respecţi”.



Dimineaţa, conflictul a izbucnit violent, după ce Gascoigne a participat la „Good Morning Britain”, unde l-a provocat pe rapper la bătaie.



Gazza a făcut declaraţiile de „război” în faţa prezentatorilor Piers Morgan şi Susanna Reid: „Eram în Spania, la câteva evenimente de caritate şi i-am zis lui Shane (managerul lui Gazza), la întoarcerea la avion „că vom avea parte de o presă decentă”.



„Când am intrat pe Twitter, am luat-o razna. Când am aflat că e vorba de Snoop Dogg, m-am întrebat...De ce eu? Sunt fanul lui, nu-mi vine să cred. O să îl provoc la un meci umanitar de box - canabis versus alcool. Vino cu ce ai mai bun”, a spus Gascoigne.



Snoop Dogg, în vârstă de 47 de ani, a fost criticat după ce l-a atacat pe Gazza, jignirea fiind una „gratuită”.



Acesta a distribuit o fotografie personală, catalogându-se drept „consumator de marijuana în exces”. Snoop a sugerat că drogurile sunt mai puţin nocive decât băutura.



Într-un mesaj pe Twitter către managerul său, Shane Whitfield, fostul fotbalist a râs de incident: „M-am întors de la o misiune umanitară în Spania şi chiar când am crezut că pot ieşi în siguranţă „din apă”, iată că vine Snoop Dogg. FFS SHANE, despre ce vorbeşte Snoop?”.



Fanii l-au susţinut pe Gascoigne, în ciuda problemelor sale.