Lacul s-a format într-o fostă carieră minieră prin care se exploata Wolfram, aceasta fiind folosită în timpul cel de-Al Doilea Război Mondial şi mai apoi abandonată. Culoarea atractivă a apei este cauzată de contaminarea cu substanţe chimice periculoase.

Unii utilizatori de pe reţeaua socială Instagram s-au îmbolnăvit şi au prezentat eczeme pe piele, precum şi alte probleme la sistemul digestiv, după ce au înotat în lac pentru a surprinde fotografii de invidiat.

Un utilizator a declarat pentru postul spaniol de televiziune Publico că după ce a înotat în lac a suferit de probleme la stomac şi s-a ales cu o iritaţie pe piele timp de două săptămâni.

We hope the pic was worth it! Instagrammers are falling ill at an "idyllic" lake in Spain that is actually a toxic dump.



