Cei de la Lego au oferit primele imagini ale setului care va fi disponibil începând de pe 1 septembrie.

Cunoscutele personaje sunt plasate în cafeneaua din serial, fiind reprodus spaţiul principal al localului inclusiv canapeaua galbenă şi fotoliul cafeniu, masa şi două scaune.

Toy manufacturer Lego will release a Central Perk-themed set inspired by the New York coffee shop that served as the hub of Chandler, Ross, Rachel, Monica, Phoebe, and Joey in the American television sitcom "Friends". pic.twitter.com/Z24UmhTyg5