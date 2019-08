Domingo este directorul Operei din Los Angeles şi a câştigat mai multe premii Grammy, scrie foxnews.com.



Acuzatoarele sale au declarat că acesta deţine însă „un secret cunoscut de toată lumea” din anturajul său: Domingo ar fi un hărţuitor sexual.



Opt cântăreţe şi o dansatoare au declarat pentru AP că au fost hărţuite sexual de superstarul spaniol, care este căsătorit. Abuzurile sale ar fi fost săvârşite la sfârşitul anilor 1980, în diverse companii artistice, unde avea funcţia de manager.



O femeia a spus că Domingo i-a băgat mâna sub fustă şi alte trei au fost obligate să-l sărute pe buze - într-o cabină de schimb, o cameră de hotel şi la o întâlnire formală.



„Un prânz de afaceri nu este ceva ieşit din comun”, a declarat una dintre cântăreţe. „Cineva care încearcă să te ţină de mână în timpul unui business lunch este un lucru ciudat - sau cineva care îţi pune mâna pe genunchi. Mă atinge ori de câte ori avea ocazia şi mă săruta”.



Dincolo de cele nouă femei, alte doamne au declarat că au fost puse într-o situaţie „incomodă” de Domingo.



Domingo nu a răspuns direct acuzaţiilor, dar a prezentat o declaraţie oficială: „Acuzaţiile acestor persoane necunoscute datează de acum 30 de ani şi sunt foarte dureroase şi neadevărate.



Totuşi, este dureros să aud că am deranjat - probabil - pe cineva - indiferent de cât timp a trecut de atunci şi indiferent de intenţiile mele cele mai bune. Am crezut că toate interacţiunile mele au fost consensuale. Cei care mă cunosc ştiu că nu aş răni pe nimeni.



Totuşi, recunosc că regulile şi standardele din prezent pot fi foarte diferite de cele din trecut. Am fost binecuvântat şi privilegiat să am o carieră de peste 50 de ani în operă şi o să servesc în continuare cele mai înalte standarde”.



Şapte din cele nouă femei au declarat pentru AP că au simţit presiuni asupra carierelor, deoarece l-au respins pe Domingo.



Doar una dintre cele nouă femei a dorit să-şi divulge numele - Patricia Wulf, o mezzo-soprană care a cântat cu Domingo la Opera din Washington.



Altele au cerut anonimitate, deoarece lucrează în domeniu şi se tem de răzbunarea tenorului.



Una dintre presupusele victime a declarat că a făcut sex cu Domingo de două ori, inclusiv într-un hotel din LA.



La Opera din Washington, unde Domingo a fost director general timp de 15 ani, mezzo-soprana Patricia Wulf susţine că a devenit „ţinta” aceleaşi întrebări „şoptite” din partea artistului. „Patricia, trebuie să mergi acasă diseară?”



O dansatoare a declarat: „A făcut multe lucruri greşite. S-a folosit de putere, a hărţuit femei, le-a pus într-o poziţie de vulnerabilitate. Oamenii au renunţat la afaceri şi au fost „şterşi” din calcule, deoarece s-au supus sau nu presiunilor sale”.