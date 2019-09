Cristina Villeda este ofiţer de poliţie în New York de doi ani şi a făzut parte în trecut din infanteria marină a Statelor Unite ale Americii. Poliţista susţine că un alt membru al Poliţiei a vrut să o denigreze pe Internet şii a publicat o fotografie cu o femeie complet dezbrăcată spunând că este vorba despre ea, potrivit Daily Mail.

Cristina a publicat pe contul ei de Instagram un mesaj prin care neagă, cu argumente, spusele colegului în ceea ce priveşte apartenenţa fotografiei.

„Cine spune că sunt eu în acele fotografii greşeşte! Nu am avut niciodată în viaţa mea un piercing în buric, nu am avut niciodată un iPhone roz şi am părul ondulat. Nu ştiţi dacă am un iubit, sau o familie!

Acest caz va fi investigat ca pe o răzbunare prin intermediul conţinutului pornografic, ceea ce este ilegal în New York, începând cu iulie 2019.

Poliţista a declarat că acel conţinut pornografic a fost şters de colegii care l-au distribuit pe Instagram. Faceţi o mare greşeală. Săraca fată ale cărei fotografii circulă pe internet. Nu aş poza niciodată aşa.