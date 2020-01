Satul se numeşte Crângeni, dar localnicii îi spun Târlungeni, după numele unui sat de lângă Braşov din care au venit ciobanii care au întemeiat aşezarea.

Din punct de vedere administrativ, satul face parte din comuna Nămoloasă, situată la graniţa judeţelor Galaţi şi Vrancea. Cândva, Crângeni era un sat înfloritor, cu zeci de gospodării locuite şi cu localnici înstăriţi care se ocupau cu agricultura şi cu creşterea animalelor. Comuniştii au luat decizia să-i mute pe oameni pentru a face loc unei ferme şi astfel a început declinul localităţii. Anul trecut, în sat mai locuiau doar trei persoane şi după decesul unei bătrâne, au rămas soţii Dragotă.

Satul are zeci de case abandonate, iar singurele zgomote se aud din gospodăria familiei Dragotă. Pe lângă cei doi bătrâni, acolo locuiesc păsări, vaci, oi, un cal şi 25 de câini. Titi Dragotă are 80 de ani, iar Ioana Dragotă se laudă cu 77 de ani. Ambii sunt în putere şi în fiecare zi se ocupă de treburile gospodăreşti. Nu se plâng de greutăţi şi spun că decizia luată în 2005 de a se muta din oraşul Brăila la Crângeni a fost foarte bună. Pentru ei aşezarea de pe malul Siretului este raiul pe pământ şi nu le trece prin cap să se întoarcă în oraş.

„Noi ne-am învăţat să trăim aşa. Avem de toate, nu ne plângem. Producem ulei, brânză, avem animale, muncim mult, dar altfel nu putem. Am venit aici în sat în urmă cu aproape 20 de ani. Soţul s-a operat la gât şi am zis să venim aici, pe malul Siretului, unde este aer curat. Ne-am ridicat o căsuţă, timpul a trecut şi iată-ne tot aici. Când am venit aici mai trăiau câţiva oameni, s-au dus cu toţii”, a povestit tanti Ioana.

Cei doi bătrâni au 25 de câinii pe care i-au adoptat în timp şi pe care îi consideră membri ai familiei cu drepturi depline. În plus, ei hrănesc câinii vecinei care a murit în urmă cu trei luni.

„Au rămas casele părăsite, iar toţi câinii s-au adunat la noi. Ce să facă săracii? Unde să se ducă? Noi i-am luat pe toţi, nu i-am fugărit. Ne-a fost milă de ei. Căţeii vecinei care a murit au refuzat să părăsească locuinţa, au rămas acolo, iar noi ne ducem să-i hrănim”, a mai spus bătrâna.

Zilele trecute, bătrânii au avut parte de musafiri. Membrii unei asociaţii pentru protecţia animalelor din Galaţi au auzit povestea lor şi a celor 25 de câini şi au venit să le dea o mână de ajutor.

„Am rămas impresionaţi de povestea acestor oameni. Am venit cu maşina încărcată cu mâncare pentru câini. Hrăniţi toată viaţa doar cu urluială, amestecată cu ulei şi apă, cei 25 de câini au mâncat cu nesaţ, ba chiar unii dintre ei şi-au făcut provizii serioase. Am rămas impresionaţi de tanti Ioana, femeie de toată isprava, care ne-a mărturisit, atunci când ne-a văzut şi a aflat motivul vizitei noastre, că la moarte se aştepta, dar la aşa ceva, nu. Am promis că vom reveni peste o săptămână cu noi provizii, dar şi pentru a steriliza căţeluşele”, a declarat pentru Mediafax preşedintele asociaţiei, Corina Grigore.

Satul Crângeni este situat la 70 de kilometri oraşul Galaţi. Cea mai apropiată aşezare se află la aproximativ 4 kilometri.

Sursă FOTO: Shutterstcok / caracter ilustrativ