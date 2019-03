Joe a mers în fiecare zi cu trenul pentru a continua să hrănească pisicile. La un moment dat, proprietarul unui complex de apartamente din apropiere s-a luat de bărbat din cauza felinelor. Atunci a realizat că trebuie să găsească o soluţie permanentă pentru pisicile sale, scrie Top Buzz.

Acesta a apelat la diverse adăposturi, dar nimeni nu a putut să-l ajute. După câteva încercări eşuate, a dat peste asociaţia We Care, care se ocupă de salvarea animalelor fără adăpost. Adăpostul pe care l-a găsit nu permite uciderea animalelor vagaboante şi este un sanctuar în care pisicile fără adăpost pot trăi în comunitate.

Joe Fonseca rescued a pride of wild cats, then stuck around, volunteers at St. Helena’s We Care Animal Rescue. https://t.co/DdmMeRsITJ pic.twitter.com/77qIj9WAn5